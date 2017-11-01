В скором времени в Москве может появиться справочный чат-бот, который будет способен отвечать горожанам на различные вопросы о расписании движений транспорта и графиках работы госучреждений.

Глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев отметил, что в настоящий момент правительство столицы активно изучает возможность внедрения чата-бота. Сейчас специалисты обучают ботов искать информацию в базах данных и отвечать на запросы людей.

Как уточняет РИА "Новости", данный процесс будет постепенно развиваться. Предполагается, что в недалеком будущем москвичи смогут при помощи бота записываться на прием к врач.