В антикварных Волгограда можно приобрести банкноту с видом Севастополя

Купюры достоинством в 200 рублей поступили в оборот три недели назад. Центробанк обещает, что в массовом обороте они будут только в декабре. Но нетерпеливые волгоградцы уже могут приобрести банкноту с видом Севастополя в магазинах.

Небольшие отделы, торгующие антикварной сувениркой и нумизматикой, предлагают купить купюру в качестве подарка. За изображение севастопольского памятника затопленным морякам с одной стороны и вид на Херсонес Таврический с другой просят 299 рублей. Специалисты Центробанка напоминают, что это модернизированные купюры: на лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код, считав который, можно прочитать на сайте Банка России про художественное оформление банкнот и их защиту. Правда, это не первый раз, когда на российские банкноты помещают QR-коды. Впервые их разместили на памятной банкноте в 100 рублей. Но они были выпущены ограниченным тиражом в 20 млн экземпляров. Владивосток-2000 пока в волгоградской продаже не замечен, хотя финансовые тренды у нас подхватываются активно. Не так давно полицейские рапортовали о поимки мошенников, торгующих царскими червонцами с Алиэкспресс. В мейнстрим пробивались и цыгане, предлагающие биткоины.