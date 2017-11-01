В Москве 4 ноября будут закрыты центры госуслуг

В День народного единства, 4 ноября, в Москве будут закрыты центры госуслуг "Мои документы".

Уточняется, что 3, 5 и 6 ноября учреждения для удобства горожан будут работать в обычном режиме с 8.00 до 20.00 без перерывов.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", теперь визит в центр госуслуг можно спланировать заранее, избегая часов пик. Графики средней загрузки по дням и часам находятся в здании каждого центра, а также на официальных сайтах в разделе "Медиа".

Ранее сообщалось, что 5 и 7 ноября туристам не удастся попасть в Мавзолей Ленина.