В Новосибирске нашли древнее поселение и кладбище бронзового века

Новосибирские археологи готовят отчет по итогам раскопок, которые они провели в центре города. Там на месте строительства нового микрорайона рабочие нашли древние артефакты, после чего работа была приостановлена, а участок в течение лета обследовали ученые, рассказывает Общественное Телевидение России.

Они нашли древнее поселение и кладбище бронзового века. По словам археологов, по предметам и останкам, обнаруженным под землей, можно судить об образе жизни древних людей и об их культуре.