Новинки экопродукции на выставке ЭкоГородЭкспо

24-25 ноября 2017 года в Москве состоится 7-я международная многопрофильная выставка экологичной, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо 2017.

Приглашаем посетить выставку представителей оптово-розничной торговли, крупных сетей и небольших магазинов, салонов красоты и аптек, ресторанов и кафе, специалистов отрасли экопродукции, а также всех, кто заинтересован в улучшении качества жизни.

Целью выставки ЭкоГородЭкспо является развитие отрасли экопродукции в России, популяризация идей экопотребления, продвижение экологичных товаров на российском рынке, способствование расширению ассортимента эко, био, органик продукции на полках магазинов.

ЭкоГородЭкспо – ведущая выставка экопродукции в нашей стране. Именно здесь ежегодно более ста производителей и дистрибьюторов представляют новинки экологичных продуктов и напитков, органической и натуральной косметики, продукции для содержания и обустройства экологичного жилья, экопродукции для детей.

На выставке у вас будет уникальная возможность:

· Из первых уст узнать последние новости на рынке экопродукции

· Наладить деловые связи с ведущими производителями и дистрибьюторами экологичной продукции

· Принять участие в деловой программе выставки

· Получить консультацию специалистов ведущих экомарок

Место проведения: ультрасовременная площадка Event Hall Даниловский в самом центре Москвы.

ул. Дубининская, д.71, стр.5

м. Тульская, м. Павелецкая

Время работы выставки для посетителей:

С 10 до 19.00 Для специалистов посещение выставки и деловой программы бесплатное по регистрации.

Если Вы планируете посещение в личных интересах, то просим Вас приобрести билет. Часть средств от продажи билетов направляется на счет благотворительного фонда «Родом из детства». Купленный Вами билет – это реальная и действенная помощь маленьким подопечным фонда.

До встречи на выставке ЭкоГородЭкспо 24-25 ноября 2017 года!

Контакты:

Тел: +7 495 778 36 01 E-mail: info@ecogorod-expo.ru Сайт: www.ecogorod-expo.ru