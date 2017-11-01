На четверг, 2 ноября, в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности.

В Гидрометцентре России подчеркнули, что погода в столице завтра будет потенциально опасной для здоровья граждан в связи с усилением ветра.

Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", в четверг в городе ожидается переменная облачность. Столбик термометра ночью опустится до минус 5 градусов, а днем температура не поднимется выше 0 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.