Роза Сябитова объявила себя адвокатом климакса

Одна из ведущих популярного ТВ-шоу Роза Сябитова в ходе старта нового образовательного проекта «Роза Сябитова о климаксе и не только …», объявила, что проведет эксперимент по улучшению собственного самочувствия и, вместе с подписчиками своего нового блога, будет изучать все проблемы климактерического возраста.

«Я хочу изменить тенденцию, которая сложилась у нас в стране по отношению к женщинам «за 50»- сказала Роза. Ее можно описать фразой из известного анекдота – «У меня климакс! – Ну и что? Ну и все, - намазывайся грязью, привыкай к земле!».

Роза пообещала, что будет предельно честно делиться опытом по устранению всех возникающих у нее физиологических и психологических проблем, докажет на своем примере, что климакс – не болезнь, и фактически станет, по ее выражению, «адвокатом климакса».

Специальный гость мероприятия, Заслуженный врач РФ Юлия Доброхотова согласилась с Розой, что общество поглядывает на женщину в климаксе с недоверием. Секс и оргазм никого уже не вводят в смущение, а вот климакс по-прежнему воспринимается обществом как что-то неприличное.

Все поправимо, если следовать идее просвещения. Чтобы получать хорошую пенсию, надо задуматься о ней в момент получения первой зарплаты, а чтобы иметь хорошее качество жизни после 50, надо начинать заботиться о себе задолго до этого момента.