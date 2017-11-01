В среду, 1 ноября, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что в России следует развивать систему "всю включено".

Предполагается, что данная мера повысит конкурентоспособность отечественного турпродукта во всем мире. Сафонов подчеркнул, что эта система пользуется огромной популярностью среди российских туристов, которые предпочитают заранее знать точную сумму, потраченную на отпуск, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Турции могут отказаться от услуги "все включено", поскольку она препятствует развитию торговли.