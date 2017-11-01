Молодые экологи Южного Урала получат миллион рублей
1 ноября 2017, 12:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Эко-активисты презентовали свои проекты Председателю Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову.
Мероприятие прошло в зале экологии Краеведческого музея в столице Южного Урала. Студенты экологического факультета ЧелГУ, естественно-научного факультета ЮУрГУ, а также волонтеры и активисты показали парламентарию свои работы. В свою очередь депутат презентовал им региональный конкурс «Студенческая инициатива», который проводится по его инициативе и при поддержке губернатора региона.
- В конкурсе есть отдельная номинация – «Зеленый свет», в которой будут представлены инициативы, направленные на сохранение и развитие окружающей среды, - уточнил Владимир Бурматов. - Это одно из важнейших направлений для нашего региона, и для нас важен свежий взгляд на проблемы экологии. Уже принято решение, что порядка 20 грантов общей суммой около миллиона рублей будут выделены на проекты в сфере экологии в рамках конкурса «Студенческая инициатива».
На эти деньги будут открыты новые волонтерские центры, закуплено оборудование для спасения редких видов растений, обустроены приюты для бездомных животных, организованы экологические мероприятия, в том числе для детей. Проекты, представленные депутату, были посвящены развитию экотуризма, контролю за загрязняющими предприятиями, просвещению, организации субботников и обучению волонтеров. Студенты предлагают озеленить парковки, рассказать о редких растениях края и многое другое.
Парламентарий оценил представленные проекты, и отметил, что все они могут участвовать в конкурсе «Студенческая инициатива». Им нужно отправить заявку на эл. почту studin74@mail.ru до 26 ноября.