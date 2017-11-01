Молодые экологи Южного Урала получат миллион рублей

Эко-активисты презентовали свои проекты Председателю Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову.



Мероприятие прошло в зале экологии Краеведческого музея в столице Южного Урала. Студенты экологического факультета ЧелГУ, естественно-научного факультета ЮУрГУ, а также волонтеры и активисты показали парламентарию свои работы. В свою очередь депутат презентовал им региональный конкурс «Студенческая инициатива», который проводится по его инициативе и при поддержке губернатора региона.

- В конкурсе есть отдельная номинация – «Зеленый свет», в которой будут представлены инициативы, направленные на сохранение и развитие окружающей среды, - уточнил Владимир Бурматов. - Это одно из важнейших направлений для нашего региона, и для нас важен свежий взгляд на проблемы экологии. Уже принято решение, что порядка 20 грантов общей суммой около миллиона рублей будут выделены на проекты в сфере экологии в рамках конкурса «Студенческая инициатива».

На эти деньги будут открыты новые волонтерские центры, закуплено оборудование для спасения редких видов растений, обустроены приюты для бездомных животных, организованы экологические мероприятия, в том числе для детей. Проекты, представленные депутату, были посвящены развитию экотуризма, контролю за загрязняющими предприятиями, просвещению, организации субботников и обучению волонтеров. Студенты предлагают озеленить парковки, рассказать о редких растениях края и многое другое.

Парламентарий оценил представленные проекты, и отметил, что все они могут участвовать в конкурсе «Студенческая инициатива». Им нужно отправить заявку на эл. почту ‪studin74@mail.ru ‪до 26 ноября‬.