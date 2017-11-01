ФСБ открыла КПП на границе Украины и Крыма

Как сообщили «АН-Крым» в пресс-службе крымского Погрануправления ФСБ, все КПП работают в штатном режиме. Технические неполадки, из-за которых работа пунктов пропуска была остановлена, устранены.

Ранее «АН-Крым» писали, что работа всех трех пунктов пропуска на российско-украинской границе временно приостановлена из-за технических неполадок.

При этом вчера вечером на газораспределительной станции возле поселка Виноградное (Алушта) зафиксировали снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили внешнее повреждение линии газопровода. В «Крымгазсети» не исключили, что причиной мог стать подрыв объекта. Восстановить газопровод планируется в течение дня, сообщают "Аргументы недели Крым".

Также стало известно, что в районе села Запрудное на ЮБК поврежден газопровод среднего давления диаметром 270 мм. На месте работают специалисты.