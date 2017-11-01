Праздник без мяса, рыбы, молока и яиц

Первого ноября в мире отмечают день вегана. Приверженцев этого особо взгляда на употребляемую пищу, да и вообще на мир, становится все больше. В том числе среди известных артистов.

Веганы считают неправильным эксплуатировать животных ради одежды, развлечений и, конечно, получения пищи. Они полностью отказываются не только от мяса и рыбы, но и от яиц, молока и меда. Едят овощи, фрукты, орехи. Согласно некоторым исследованиям, среди веганов значительно меньше людей с лишним весом, больных диабетом и другими серьезными заболеваниями.

Идея веганства привлекает многих знаменитостей. Джениффер Лопез уверяет, что после перехода на данную диету чувствует себя намного лучше. Джаред Лето осваивает веганские рецепты уже более 20 лет и с удовольствием делится находками с поклонниками. Говорят, Брэд Питт был очень недоволен, наблюдая как Анджелина Джоли с аппетитом ела мясо. Сам актер стал веганом уже давно из любви к животным и по экологическим соображениям. Дальше всех, пожалуй, зашла Деми Мур. Она вообще употребляет только те продукты, которые не подвергались термической обработке.