Питерская мошенница отнесла деньги дольщиков сайентологам

В Петербурге состоялся суд над женщиной, обманувшей десятки дольщиков. Как выяснилось, строить обещанные коттеджи она и не собиралась, а собранные миллионы перевела на счет сайентологов.

В надежде стать владельцами жилья люди принесли в строительный холдинг более 133 миллионов рублей. Продавали квартиры и машины, брали кредиты. Идея приобрести просторные дома на этапе строительства в пригородах Питера по низкой цене показалась заманчивой очень многим.

Однако даже через пару лет коттеджи так и не начали строить. Появились первые обращения в правоохранительные органы. Следствие выяснило, что у затеявшей все это компании элементарно не было разрешения на строительство. Все вырученные средства директор холдинга отдала «Сайентологической церкви Москвы» в качестве благотворительного пожертвования. Расследование длилось полтора года. В итоге суд приговорил женщину к 6 с половиной годам в колонии общего режима.