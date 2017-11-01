Суд арестовал 41-летнюю мать пятерых детей

Еткульский суд арестовал на десять суток многодетную 41-летнюю мать пятерых детей из поселка Бектыш. Многодетная мать задолжала алименты на сумму 400 тысяч рублей в пользу 16-летнего сына, который воспитывается в приюте.

Остальные четверо детей женщины проживают с родственниками, но об их судьбе матери ничего не известно. Впрочем, безработная жительница поселка ими и не интересуется. Имущества она не имеет и платить алименты отказывается. После неоднократных повесток, на которые женщина не реагировала, судебные приставы вынуждены были сами посетить ее жилище, но она попыталась от них убежать. Однако была задержана и доставлена в суд, который назначил нерадивой мамаше десять суток ареста и штраф в 1 тысячу рублей. Если женщина не предпримет действий к уплате алиментов после освобождения, ее ждет уголовная ответственность.

Как говорится в пресс-релизе регионального управления службы судебных приставов, «мать не только потеряла детей, но и утратила собственный человеческий облик. Злоупотребление алкоголем сделало свое пагубное дело: Юлия, судя по фото в паспорте, некогда весьма привлекательная женщина, преобразилась до неузнаваемости. Чудовищными можно назвать не только ее внешний облик, но и жилище. Когда-то добротный частный дом превратился в развалины: окна без стекол, проемы заколочены досками, щели заткнуты одеялами, огород уже много лет не видел ни лопаты, ни грабель».

Столь суровая мера по отношению должницы стала возможна после подписания президентом России закона, который отныне наделяет судебных приставов полномочиями по задержанию лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, – раньше сотрудникам ведомства приходилось обращаться за помощью в полицию.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях направлены на сокращение сроков выплат и упрощение работы судебных приставов.