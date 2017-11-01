Гострудинспекция подвела итоги правоприменительной практики за третий квартал

31 октября Государственная инспекция труда в Кировской области провела публичное обсуждение правоприменительной практики по вопросам соблюдения трудового законодательства в 3 квартале 2017 года.

Как рассказал руководитель Государственной инспекции труда Александр Бердинских, за июль, август и сентябрь было проведено 330 внеплановых проверок. 119 из них касались вопросов оплаты труда. По результатам 14 проверок была выявлена задолженность по заработной плате на сумму - 2378,597 тыс. руб. перед 72 работниками. Всего же с начала текущего года Инспекцией была выявлена задолженность по заработной плате на общую сумму 13969,097 тыс. руб.

Например, в АНО «Футбольный клуб «Динамо» была установлена задолженность по заработной плате перед 53 работниками на сумму 2031,861 тыс. руб. Период задолженности с апреля по август 2017 года. По результатам внеплановой проверки работодателю выдано обязательное для исполнения предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 30000,00 руб.

Стоит также отметить, что за 9 месяцев текущего года по требованию Инспекции 12 работникам была произведена доплата заработной платы до МРОТ.

Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда в Кировской области в третьем квартале 2017 года также свидетельствуют о том, что наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми работодателями, продолжает оставаться и ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками либо уклонение от их оформления трудовых договоров. Выявлено 8 случаев неоформления трудовых отношений.

Несчастные случаи на производстве - еще одна проблема в сфере трудовых отношений. По оперативным данным Государственной инспекции труда в Кировской области в третьем квартале 2017 года произошло 18 несчастных случаев связанных с производством, из которых 4 - со смертельным исходом, с тяжёлыми последствиями – 13, из них 1 несчастный случай групповой. По результатам расследований несчастных случаев 12 материалов было направлено в следственные органы в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, в связи с несчастными случаями на производстве.

Стоит отметить, что предотвратить несчастный случай может любой житель Кировской области. Продолжает работу приложение для мобильных телефонов "Я- инспектор", которое позволяет делать и высылать в ведомство фото со стройплощадок, где есть нарушения, угрожающие жизни и здоровью работников. Присланные через новое приложение обращения и фото будут направляться на рассмотрение в региональные представительства Роструда.

После официального отчета представители кировских предприятий вынесли на общее обсуждение проблемы, касающиеся многих организаций. Большая их часть касалась вопросов, связанных с проведением психиатрических и алкогольных освидетельствований, а также должностных инструкций.

Как отметил Александр Бердинских, во многих ситуациях нужно разбираться конкретно и напомнил о том, что Госинспекция всегда открыта и для работников, и для работодателей. И те и другие могут получить здесь бесплатные консультации по всем волнующим их вопросам.