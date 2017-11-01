В среду, 1 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан и политиков не "романтизировать революции", а также не делать героями людей, которые силой свергают законные правительства.

По словам Володина, любая революция в первую очередь является насильственным захватом власти, вследствие которого народы вынуждены страдать.

Спикер Госдумы в ходе открытия XXI Всемирного Русского Народного Собора на тему: "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития" подчеркнул, что сейчас в сознании многих людей слово "революционность" приобретает оттенок ангажированности, преступности и даже отсталости, передает РИА "Новости".



