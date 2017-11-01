В Челябинске благоустроили крупнейший парк для детей

Программа благоустройства парков, скверов и дворов в Челябинской области получила внушительную федеральную поддержку. Благодаря инициативе партии «Единая Россия» на эти цели было направлено 1 миллиард 191.3 миллиона рублей.

Первым был наказ. Жители говорили свои пожелания и предложения депутатам партии «Единая Россия». Они были бережно собраны и оформлены в отдельный проект под названием «городская среда», который распространился на весь Южный Урал.

Все запланированные в этом году объекты практически готовы – на сегодняшний день область отчиталась от 96-процентной реализации проекта, а это 789 дворов и 98 общественных пространств. Отзывы жителей региона не заставили себя ждать. Многие дворы не видели благоустройства десятилетиями. Кроме того, появились и были реконструированы десятки парков и скверов.

Проект стал не только актуальным и очень востребованным, его реализация повысила качество жизни южноуральцев.

Говоря о благоустройстве парков, нельзя обойти масштабную работу по реконструкции «Поляны сказок» в парке имени Тищенко металлургического района. Дочь , дочь знаменитого руководителя металлургического завода О.И.Тищенко, Оксана Тищенко, вспомнила себя совсем маленькой во время ее открытия. За десятки лет поляна разрушилась, и жители очень просили возродить излюбленное место для игр и отдыха.



Наказы были претворены в жизнь. Сейчас детвора радуется новым современным игровым площадкам, а родители счастливы, что дети играют рядом. Раньше им приходилось ездить в другие районы для того, чтобы развлечь ребятишек.

- Я снова прихожу сюда уже со своими детьми, - уточнила Оксана Тищенко. - Тепло становится от мысли, что у нас бережно хранят традиции и передают их из поколения в поколение.

Руководитель гимназии №96 Жанна Рыжкова отметила, какими радостными были дети во время открытия «Поляны сказок».



- Это нужно было видеть! – улыбается она. - Теперь челябинцы снова будут приезжать к нам, чтобы посмотреть на эту чудесную игровую площадку, каких нет нигде в городе.

Партийцы единодушны - работа будет продолжаться до 2022 года, и в следующем году финансирование сохранится в прежнем объеме.