Укомплектованное правосудие Крыма

Гостеприимный хозяин кабинета в первые же минуты нашего знакомства предложил выпить чаю с медом и орехами и некоторое напряжение, которое я испытал, входя в здание Управления судебного департамента Республики Крым, улетучилось вместе с горячей дымкой над кружкой.



Керим Курбанович АКУЕВ руководит Управлением три с половиной года. Увиденное тогда называет руинами, а сейчас с гордостью рассказывает о телекоммуникационных сетях, об организованности рабочих мест и помещениях для посетителей. В 2014-ом он привез с собой из Тверской области гуманитарную помощь – 150 компьютеров, а осенью 2017-го мы с ним беседуем об открытости судебной системы и грядущей прямой трансляции заседаний в Интернет, пишут "Аргументы недели - Крым".





- В судебной системе Крыма ваш департамент какое место занимает?

- Мы занимаемся материально-техническим и кадровым обеспечением судов.

- Кадровым?

- Ну, должен же кто-то судьям чай подносить (смеется). Суд – это не только его высшие должностные лица, но и те, кто обеспечивают деятельность всей этой, если так можно выразиться, машины. И уборщицы в том числе. Вот все они и составляют то, что относится к кадровому обеспечению. А если вы подумали, что я и судей назначаю, то это ошибочное предположение – назначение судей, это своя система, к которой наш департамент не имеет никакого отношения.

Вот вы спросили, не было ли у меня желания развернуться и уехать назад, увидев те самые руины. Ни на секунду не было! Я считаю, что этим назначением мне было оказано доверие, и я не мог его не оправдать. Не мог подвести, не мог проиграть. Это был своего рода бой! Наш, мой бой за Крым. Но не на площадях, а в кабинетах и не криками «Ура!», а ежедневной, иногда круглосуточной работой. Мы должны были тогда при ограниченных финансовых ресурсах провести модернизацию системы и сделать это в кратчайшие сроки. Я благодарен судебным департаментам других регионов России, которые оказывали нам помощь, отрывая ресурсы от себя, поджимаясь финансово и, безусловно испытывая неудобства. Но все мы знали, ради чего это делаем. Понимали, что, несмотря на все богатства России, не может федеральный бюджет вмиг обеспечить новый регион всем необходимым. Понимали, что для этого нужно время и даже не год и не два. И отдавали себе отчет, что решение по Крыму, это не только мудрый выбор президента, но и наш выбор. А значит – все это наша общая забота.

- Так вы, получается, тот самый зодчий, под творческим взглядом которого рождает образ судебной системы.

- Нет – все наше как вы выразились «зодчество» строго регламентировано. В соответствующих документах описано. И как должны здания судов выглядеть, и какая должна быть планировка внутри и сколько кому положено квадратных метров.

- И у кого самая большая «жилплощадь»?

- У судей, конечно. Им положено 160 квадратных метров.

- На всех в одном здании суда?

- По 160 квадратных метров положено каждому судье, но с учетом, что в это входит и зал для заседаний и кабинет самого судьи и помещения его помощников.

- Скромно. У некоторых квартирки побольше будут. А судья со всей его профессиональной семьей на этих 160 метрах, можно сказать, теснится.

- И вы еще учтите, что посещаемость судов огромная! В среднем около десяти тысяч дел рассматривается только в одном суде. А каждое заседание, это, как минимум, 5 участников: судья, секретарь, обвинитель, защитник, обвиняемый. А если дело резонансное, то добавляйте зрителей, СМИ, других участников разбирательства.

Суд место очень публичное, в том смысле, что через него проходит очень много людей, для которых судебная инстанция – это последняя надежда получить интересующее их решение, которое каждый считает справедливым. И то место, где вершится правосудие, должно вызывать уважение. Не раздражать ни богатством, ни нищетой, а быть современным – просторным, опрятным и технологичным. И тут нам есть чему поучиться у дружественного Китая – мы там были недавно, ездили обмениваться опытом.

- И какой интересно российский опыт вы передали китайским товарищам?

- Скорее не они у нас, а мы у них. Судопроизводство я сравнивать не буду, не мое это, а вот по технической оснащенности Китай сильно впереди. Использование Интернета – повсеместно: прямые трансляции судебных заседаний, электронный документооборот не только внутри судебного механизма, а и в общении с гражданами.

- Нам далеко до этого?

- Ничего обещать не буду – будем стараться. Цель есть и возможности имеются. Так называемое «электронное правосудие», когда подать документы и отследить их путь можно будет дистанционно, должно стать нормой – удобной возможностью решать вопросы, не выходя из дома.

- А если оценить китайские суды не по высокотехнологичным процессам, а по бытовым мелочам, по туалетам, к примеру, то какая картина получается?

- Здесь завидовать нечему.

- У них так же все плохо?

- У нас так же все хорошо.

- Крымский судебный департамент на каком месте по численности сотрудников среди других по России?

- На первом.

- Ого! У нас что, судятся всех больше?

- Это связано с экспериментом, который в Крыму проводится…

- На вас ставят эксперименты?

- Ну, можно и так сказать. Суть его – избавить судебные органы от какой бы то ни было организационно-хозяйственной обузы. Чтобы председатель суда не тратил время на решение вопросов, как крышу починить и где бумагу в принтер купить и как ее доставить. А занимался непосредственно качеством судопроизводства, имеющим архиважное значение для жителей. Если мы докажем состоятельность такого подхода, то он будет экстраполирован по всей стране.

- А критерии оценки вашей победы или провала каковы?

- Качество работы судей. Если просто, то это можно описать так – коэффициент отношения общего количества дел к не устоявшим в апелляционной инстанции.

- Вы, хоть и судебная власть, но та часть ее – хозяйственная – которой, наверное, позволительно взаимодействовать и с властью законодательной, и с властью исполнительной. Вы с АКСЕНОВЫМ и КОНСТАНТИНОВЫМ в этом смысле дружите?

- Мне с ними дружить легко, так как мы нигде не пересекаемся и даже финансирование у нас различное. Так что коррупционной составляющей, в смысле давления с целью достижения каких-либо целей, если вы об этом, у нас быть не может.

Организационно пересекаемся, ведь суды надо и строить, и расширять – приходится обращаться, и всегда находим понимание и поддержку, но все это, еще раз уточню – в рамках действующих законов и норм.

И еще отмечу, что губернатор – он высшее должностное лицо региона и поэтому мы все, каждый в своей мере, должны и обязаны ему подчиняться.

- Но ведь в этом случае он может к вам обратиться, мол, Керим Курбанович, помоги дело тут одно решить.

- Нет, с такой просьбой он обратиться не может – это сверх той самой меры, о которой я только что говорил.