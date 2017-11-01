//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Укомплектованное правосудие Крыма

1 ноября 2017, 10:17 [«Аргументы Недели», Беседовал Алексей САЛОВ, «Аргументы недели – Крым» ]

Укомплектованное правосудие Крыма
an-crimea.ru

Гостеприимный хозяин кабинета в первые же минуты нашего знакомства предложил выпить чаю с медом и орехами и некоторое напряжение, которое я испытал, входя в здание Управления судебного департамента Республики Крым, улетучилось вместе с горячей дымкой над кружкой.


Керим Курбанович АКУЕВ руководит Управлением три с половиной года. Увиденное тогда называет руинами, а сейчас с гордостью рассказывает о телекоммуникационных сетях, об организованности рабочих мест и помещениях для посетителей. В 2014-ом он привез с собой из Тверской области гуманитарную помощь – 150 компьютеров, а осенью 2017-го мы с ним беседуем об открытости судебной системы и грядущей прямой трансляции заседаний в Интернет, пишут "Аргументы недели - Крым".


 
- В судебной системе Крыма ваш департамент какое место занимает?

- Мы занимаемся материально-техническим и кадровым обеспечением судов.

- Кадровым?

- Ну, должен же кто-то судьям чай подносить (смеется). Суд – это не только его высшие должностные лица, но и те, кто обеспечивают деятельность всей этой, если так можно выразиться, машины. И уборщицы в том числе. Вот все они и составляют то, что относится к кадровому обеспечению. А если вы подумали, что я и судей назначаю, то это ошибочное предположение – назначение судей, это своя система, к которой наш департамент не имеет никакого отношения.
Вот вы спросили, не было ли у меня желания развернуться и уехать назад, увидев те самые руины. Ни на секунду не было! Я считаю, что этим назначением мне было оказано доверие, и я не мог его не оправдать. Не мог подвести, не мог проиграть. Это был своего рода бой! Наш, мой бой за Крым. Но не на площадях, а в кабинетах и не криками «Ура!», а ежедневной, иногда круглосуточной работой. Мы должны были тогда при ограниченных финансовых ресурсах провести модернизацию системы и сделать это в кратчайшие сроки. Я благодарен судебным департаментам других регионов России, которые оказывали нам помощь, отрывая ресурсы от себя, поджимаясь финансово и, безусловно испытывая неудобства. Но все мы знали, ради чего это делаем. Понимали, что, несмотря на все богатства России, не может федеральный бюджет вмиг обеспечить новый регион всем необходимым. Понимали, что для этого нужно время и даже не год и не два. И отдавали себе отчет, что решение по Крыму, это не только мудрый выбор президента, но и наш выбор. А значит – все это наша общая забота.

- Так вы, получается, тот самый зодчий, под творческим взглядом которого рождает образ судебной системы.

- Нет – все наше как вы выразились «зодчество» строго регламентировано. В соответствующих документах описано. И как должны здания судов выглядеть, и какая должна быть планировка внутри и сколько кому положено квадратных метров.

- И у кого самая большая «жилплощадь»?

- У судей, конечно. Им положено 160 квадратных метров.

- На всех в одном здании суда?

- По 160 квадратных метров положено каждому судье, но с учетом, что в это входит и зал для заседаний и кабинет самого судьи и помещения его помощников.

- Скромно. У некоторых квартирки побольше будут. А судья со всей его профессиональной семьей на этих 160 метрах, можно сказать, теснится.

- И вы еще учтите, что посещаемость судов огромная! В среднем около десяти тысяч дел рассматривается только в одном суде. А каждое заседание, это, как минимум, 5 участников: судья, секретарь, обвинитель, защитник, обвиняемый. А если дело резонансное, то добавляйте зрителей, СМИ, других участников разбирательства.
Суд место очень публичное, в том смысле, что через него проходит очень много людей, для которых судебная инстанция – это последняя надежда получить интересующее их решение, которое каждый считает справедливым. И то место, где вершится правосудие, должно вызывать уважение. Не раздражать ни богатством, ни нищетой, а быть современным – просторным, опрятным и технологичным. И тут нам есть чему поучиться у дружественного Китая – мы там были недавно, ездили обмениваться опытом.

- И какой интересно российский опыт вы передали китайским товарищам?

- Скорее не они у нас, а мы у них. Судопроизводство я сравнивать не буду, не мое это, а вот по технической оснащенности Китай сильно впереди. Использование Интернета – повсеместно: прямые трансляции судебных заседаний, электронный документооборот не только внутри судебного механизма, а и в общении с гражданами.

- Нам далеко до этого?

- Ничего обещать не буду – будем стараться. Цель есть и возможности имеются. Так называемое «электронное правосудие», когда подать документы и отследить их путь можно будет дистанционно, должно стать нормой – удобной возможностью решать вопросы, не выходя из дома.

- А если оценить китайские суды не по высокотехнологичным процессам, а по бытовым мелочам, по туалетам, к примеру, то какая картина получается?

- Здесь завидовать нечему.

- У них так же все плохо?

- У нас так же все хорошо.

- Крымский судебный департамент на каком месте по численности сотрудников среди других по России?

- На первом.

- Ого! У нас что, судятся всех больше?

- Это связано с экспериментом, который в Крыму проводится…

- На вас ставят эксперименты?

- Ну, можно и так сказать. Суть его – избавить судебные органы от какой бы то ни было организационно-хозяйственной обузы. Чтобы председатель суда не тратил время на решение вопросов, как крышу починить и где бумагу в принтер купить и как ее доставить. А занимался непосредственно качеством судопроизводства, имеющим архиважное значение для жителей. Если мы докажем состоятельность такого подхода, то он будет экстраполирован по всей стране.

- А критерии оценки вашей победы или провала каковы?

- Качество работы судей. Если просто, то это можно описать так – коэффициент отношения общего количества дел к не устоявшим в апелляционной инстанции.

- Вы, хоть и судебная власть, но та часть ее – хозяйственная – которой, наверное, позволительно взаимодействовать и с властью законодательной, и с властью исполнительной. Вы с АКСЕНОВЫМ и КОНСТАНТИНОВЫМ в этом смысле дружите?          

- Мне с ними дружить легко, так как мы нигде не пересекаемся и даже финансирование у нас различное. Так что коррупционной составляющей, в смысле давления с целью достижения каких-либо целей, если вы об этом, у нас быть не может.
Организационно пересекаемся, ведь суды надо и строить, и расширять – приходится обращаться, и всегда находим понимание и поддержку, но все это, еще раз уточню – в рамках действующих законов и норм.
И еще отмечу, что губернатор – он высшее должностное лицо региона и поэтому мы все, каждый в своей мере, должны и обязаны ему подчиняться.

- Но ведь в этом случае он может к вам обратиться, мол, Керим Курбанович, помоги дело тут одно решить.

- Нет, с такой просьбой он обратиться не может – это сверх той самой меры, о которой я только что говорил. 

 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

NK

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму в ответ на резолюцию Украины посоветовали Киеву добиваться признания ИГ

В Крыму в ответ на резолюцию Украины посоветовали Киеву добиваться признания ИГ

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что документ, внесенный Киевом в ООН, содержит требование по отмене решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремисткой организаций (запрещена в РФ).

//В мире

Неверов обвинил в фашизме инициаторов сноса памятника Терешковой во Львове

Неверов обвинил в фашизме инициаторов сноса памятника Терешковой во Львове

Сообщения о том, что монумент в скором времени будет демонтирован, появились ранее в социальных сетях. Депутат Госдумы Сергей Неверов на своей странице в Facebook призвал власти Украины остановить радикалов.
NK

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Гордон назвала «досужим трепом» рассуждения о принадлежности Крыма

Гордон назвала «досужим трепом» рассуждения о принадлежности Крыма

Журналистка Екатерина Гордон, ранее заявившая о президентских амбициях, опубликовала видео, в котором проясняла свою позицию по ряду общественно значимых вопросов. Один из них – принадлежность Крыма.

//Политика

В МИД РФ не исключают отмены виз для граждан Грузии

В МИД РФ не исключают отмены виз для граждан Грузии

В Министерстве иностранных дел России не исключают введение безвизового режима для граждан Грузии. Однако о сроках говорить пока рано, поскольку на этом пути по-прежнему остается много преград.

//Новости ADWILE

//Общество

В России вступил в силу закон об анонимайзерах

В России вступил в силу закон об анонимайзерах

Вступила в законную силу норма, согласно которой владельцы анонимайзеров должны блокировать доступ к запрещенным на территории страны интернет–сайтам. Соответствующий документ ранее подписал президент РФ.

//Общество

В Москве открывается первый университет для пожилых людей

В Москве открывается первый университет для пожилых людей

В среду, 1 ноября, в Москве открывается "Серебряный университет" – первое образовательное учреждение для пожилых людей. В этом году обучение на бесплатной основе пройдут около 2,6 тысяч человек.

//Наука

Открытие астрономов опровергло теорию образования планет

Открытие астрономов опровергло теорию образования планет

Согласно точке зрения, которую до недавнего времени разделяли многие ученые, небольшие звезды не могут образовывать вокруг себя газовых гигантов. Сотрудники университета Уорвика доказали, что это не так.

//Наука

Ученые назвали критический возраст для отцовства

Ученые назвали критический возраст для отцовства

Сотрудники бостонского научного центра в ходе своих исследований выяснили, что эмбрионы, полученные с помощью спермы мужчин старше 50 лет, развиваются на 35% медленнее, чем зародыши от людей до 35-ти.

//Новости партнеров

//Общество

Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений

Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений

Сегодня стало известно, что Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений. Согласно последней информации, 5 и 7 ноября в помещение, а также некрополь у Кремлевской стены попасть будет нельзя.

//В мире

Депутат Госдумы назвал непродуманную политику США причиной теракта в Нью-Йорке

Депутат Госдумы назвал непродуманную политику США причиной теракта в Нью-Йорке

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 1 ноября, высказался о теракте в Нью-Йорке. По его мнению, эта атака является следствием непродуманной американской политики.

//Непознанное

Возле пирамиды Хеопса найдены объекты, похожие на гигантские письмена пришельцев

Возле пирамиды Хеопса найдены объекты, похожие на гигантские письмена пришельцев

Неподалеку от пирамиды Хеопса обнаружены странные объекты, напоминающие гигантские письмена пришельцев. Таинственную находку недавно удалось сделать американскому сценаристу по имени Гэри Паркер.

//Общество

Укомплектованное правосудие Крыма

Укомплектованное правосудие Крыма

Гостеприимный хозяин кабинета в первые же минуты нашего знакомства предложил выпить чаю с медом и орехами и некоторое напряжение, которое я испытал, входя в здание Управления судебного департамента Республики Крым, улетучилось вместе с горячей дымкой над кружкой.

//Общество

Ростуризм обратился к гражданам РФ, находящимся в Нью-Йорке

Ростуризм обратился к гражданам РФ, находящимся в Нью-Йорке

В среду, 1 ноября, Ростуризм обратился к гражданам РФ, которые в настоящий момент находятся в Нью-Йорке. Россиян призывают сохранять спокойствие после теракта, случившегося в городе накануне.

//Политика

Глава ВЦИОМ оценил шансы Собчак в политике

Глава ВЦИОМ оценил шансы Собчак в политике

Информация о том, что Ксения Собчак собирается участвовать в выборах президента России, подтвердилась две недели назад. Накануне «Аргументы недели» писали о причинах раскола в штабе вероятного кандидата.

//Политика

Рябков заявил, что США не подают сигналов о желании улучшить отношения с Россией

Рябков заявил, что США не подают сигналов о желании улучшить отношения с Россией

В среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти США не подают сигналов о намерении улучшить отношения с Россией. Дипломат добавил, что Москва хочет вернуть Вашингтон к реальности.

//Происшествия

Бетономешалка перевернулась в тоннеле Третьего транспортного кольца

Бетономешалка перевернулась в тоннеле Третьего транспортного кольца

В тоннеле у съезда с Кутузовского на Ленинский проспект на Третьем транспортном кольце перевернулась бетономешалка. Данную информацию предоставили в среду, 1 ноября, в московском главке МЧС России.

//В мире

Киев предъявил требования к России в резолюции по Крыму

Киев предъявил требования к России в резолюции по Крыму

Среди этих требований - обеспечение доступа на полуостров международных организаций и отмена решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремистской организаций (запрещена в РФ).

//Непознанное

Нумерологи предсказали скорый конец света из-за приближения планеты Нибиру

Нумерологи предсказали скорый конец света из-за приближения планеты Нибиру

Согласно предположению исследователей-энтузиастов, в названный ими день к Земле приблизится планета Нибиру. Ее гравитационные силы спровоцируют природные катаклизмы, в результате человечество погибнет.

//Происшествия

Появилась информация о возможном подрыве газопровода в Крыму

Появилась информация о возможном подрыве газопровода в Крыму

Согласно данным спецслужб, поврежденной оказалась линия газопровода, проходящая возле Алушты. Одновременно в том же районе во вторник рухнула опора ЛЭП, после чего прекратилась подача электричества.

//В мире

Пентагон признался в сборе биоматериала россиян

Пентагон признался в сборе биоматериала россиян

В понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что некие лица активно собирают биоматериал россиян. Эксперты предположили, что этим занимаются иностранцы, преследующие цель создания биологического оружия.

//В мире

Задержанный за коррупцию сын Авакова заночует в изоляторе

Задержанный за коррупцию сын Авакова заночует в изоляторе

Авакова-младшего задержали ранее во вторник после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. По версии следствия, сын главы МИД Украины причастен к растрате бюджетных средств.

//Происшествия

Джигарханяна задержали при попытке проникнуть в квартиру супруги

Джигарханяна задержали при попытке проникнуть в квартиру супруги

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали о том, что Армен Джигарханян обвинил жену в попытке захватить его театр. Джигарханян заявил, что деятельность Цымбалюк-Романовской должны проверить правоохранители.

//Происшествия

Пьяного актера Балуева сняли с рейса в Калининграде

Пьяного актера Балуева сняли с рейса в Калининграде

Очевидцы рассказали, что артист прошел регистрацию и проследовал в зал ожидания вылета. Вскоре после этого к Балуеву подошли полицейские и вывели его из помещения. Актер намеревался лететь в Москву.

//В мире

Опубликовано видео удара «Великого Новгорода» по боевикам ИГ

Опубликовано видео удара «Великого Новгорода» по боевикам ИГ

Согласно информации, обнародованной российским оборонным ведомством ранее во вторник, находившаяся в подводном положении субмарина ударила «Калибрами» по позициям группировки на северо-востоке Сирии.

//Общество

Андрей Грязнов: «Без контрабанды приличные рестораны не выживут!»

Андрей Грязнов: «Без контрабанды приличные рестораны не выживут!»

Есть нынче опасно! И видимо, чтобы избавить нас от этой «русской рулетки» в наших высших эшелонах власти всерьёз планируют изучить/запретить (это как повезёт) эту «процедуру» в законодательном порядке. Россиянам стоит ограничить потребление хлеба, колбас, сыров, консервов, сладких йогуртов, майонеза

//Происшествия

Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Одессе

Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Одессе

Ранее «Аргументы недели» писали об инциденте, произошедшем на борту Airbus, летевшего из Москвы в Кишинев. Одному из пассажиров стало плохо, в результате экипаж принял решение вернуться в столичный аэропорт.

//Общество

Правительство внесет в Госдуму законопроект о биологической безопасности россиян

Правительство внесет в Госдуму законопроект о биологической безопасности россиян

Ранее во вторник «Аргументы недели» процитировали спикера Кремля Дмитрия Пескова, который разъяснил слова президента Владимира Путина о том, что некие лица занимаются сбором биоматериала жителей России.

//В мире

Арсен Аваков прокомментировал арест своего сына

Арсен Аваков прокомментировал арест своего сына

Об аресте Александра Авакова стало известно ранее во вторник. В украинском МВД заявили, что случившееся – проявление гибридной войны, которую ведут силы, намеревающиеся воссоздать старую коррупционную систему.

//В мире

Раскрыты неизвестные ранее подробности биографии Гитлера

Раскрыты неизвестные ранее подробности биографии Гитлера

Ранее «Аргументы недели» писали, что житель ФРГ Бернд Тальман обнаружил с помощью металлоискателя в окрестностях Ораниенбурга радиоактивный кусок металла, который может быть частью ядерной бомбы нацистов.

//В мире

МВД Украины увидело в аресте сына Авакова проявление гибридной войны

МВД Украины увидело в аресте сына Авакова проявление гибридной войны

О том, что сын главы МВД Украины задержан после обысков, проведенных Национальным антикоррупционном бюро, стало известно ранее во вторник. Александра Авакова подозревают в растрате бюджетных средств.

//В мире

Подлодка «Великий Новгород» уничтожила террористов ИГ на северо-востоке Сирии

Подлодка «Великий Новгород» уничтожила террористов ИГ на северо-востоке Сирии

Ранее «Аргументы недели» писали, что представителей группировки уличили в желании убить британского принца Джорджа. Боевики обсуждали покушение на правнука королевы Елизаветы II в мессенджере Telegram.

//Общество

В Архангельском центре для детей-аутистов открылись курсы канистерапии

В Архангельском центре для детей-аутистов открылись курсы канистерапии

Канистерапия - это реабилитация при общении со специальной собакой. Занятия длятся по 20 минут. Каждый ребенок приходит по два раза в неделю. Пес по кличке Амиго породы бордер-колли помогает наладить контакт с окружающими и преодолеть психологические барьеры и страх.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму в ответ на резолюцию Украины посоветовали Киеву добиваться признания ИГ

В Крыму в ответ на резолюцию Украины посоветовали Киеву добиваться признания ИГ

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что документ, внесенный Киевом в ООН, содержит требование по отмене решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремисткой организаций (запрещена в РФ).

//В мире

Неверов обвинил в фашизме инициаторов сноса памятника Терешковой во Львове

Неверов обвинил в фашизме инициаторов сноса памятника Терешковой во Львове

Сообщения о том, что монумент в скором времени будет демонтирован, появились ранее в социальных сетях. Депутат Госдумы Сергей Неверов на своей странице в Facebook призвал власти Украины остановить радикалов.

//Политика

Гордон назвала «досужим трепом» рассуждения о принадлежности Крыма

Гордон назвала «досужим трепом» рассуждения о принадлежности Крыма

Журналистка Екатерина Гордон, ранее заявившая о президентских амбициях, опубликовала видео, в котором проясняла свою позицию по ряду общественно значимых вопросов. Один из них – принадлежность Крыма.

//Политика

В МИД РФ не исключают отмены виз для граждан Грузии

В МИД РФ не исключают отмены виз для граждан Грузии

В Министерстве иностранных дел России не исключают введение безвизового режима для граждан Грузии. Однако о сроках говорить пока рано, поскольку на этом пути по-прежнему остается много преград.

//Общество

В России вступил в силу закон об анонимайзерах

В России вступил в силу закон об анонимайзерах

Вступила в законную силу норма, согласно которой владельцы анонимайзеров должны блокировать доступ к запрещенным на территории страны интернет–сайтам. Соответствующий документ ранее подписал президент РФ.

//Общество

В Москве открывается первый университет для пожилых людей

В Москве открывается первый университет для пожилых людей

В среду, 1 ноября, в Москве открывается "Серебряный университет" – первое образовательное учреждение для пожилых людей. В этом году обучение на бесплатной основе пройдут около 2,6 тысяч человек.

//Наука

Открытие астрономов опровергло теорию образования планет

Открытие астрономов опровергло теорию образования планет

Согласно точке зрения, которую до недавнего времени разделяли многие ученые, небольшие звезды не могут образовывать вокруг себя газовых гигантов. Сотрудники университета Уорвика доказали, что это не так.

//Наука

Ученые назвали критический возраст для отцовства

Ученые назвали критический возраст для отцовства

Сотрудники бостонского научного центра в ходе своих исследований выяснили, что эмбрионы, полученные с помощью спермы мужчин старше 50 лет, развиваются на 35% медленнее, чем зародыши от людей до 35-ти.

//Общество

Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений

Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений

Сегодня стало известно, что Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений. Согласно последней информации, 5 и 7 ноября в помещение, а также некрополь у Кремлевской стены попасть будет нельзя.

//В мире

Депутат Госдумы назвал непродуманную политику США причиной теракта в Нью-Йорке

Депутат Госдумы назвал непродуманную политику США причиной теракта в Нью-Йорке

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 1 ноября, высказался о теракте в Нью-Йорке. По его мнению, эта атака является следствием непродуманной американской политики.

//Непознанное

Возле пирамиды Хеопса найдены объекты, похожие на гигантские письмена пришельцев

Возле пирамиды Хеопса найдены объекты, похожие на гигантские письмена пришельцев

Неподалеку от пирамиды Хеопса обнаружены странные объекты, напоминающие гигантские письмена пришельцев. Таинственную находку недавно удалось сделать американскому сценаристу по имени Гэри Паркер.

//Общество

Укомплектованное правосудие Крыма

Укомплектованное правосудие Крыма

Гостеприимный хозяин кабинета в первые же минуты нашего знакомства предложил выпить чаю с медом и орехами и некоторое напряжение, которое я испытал, входя в здание Управления судебного департамента Республики Крым, улетучилось вместе с горячей дымкой над кружкой.

//Общество

Ростуризм обратился к гражданам РФ, находящимся в Нью-Йорке

Ростуризм обратился к гражданам РФ, находящимся в Нью-Йорке

В среду, 1 ноября, Ростуризм обратился к гражданам РФ, которые в настоящий момент находятся в Нью-Йорке. Россиян призывают сохранять спокойствие после теракта, случившегося в городе накануне.

//Политика

Глава ВЦИОМ оценил шансы Собчак в политике

Глава ВЦИОМ оценил шансы Собчак в политике

Информация о том, что Ксения Собчак собирается участвовать в выборах президента России, подтвердилась две недели назад. Накануне «Аргументы недели» писали о причинах раскола в штабе вероятного кандидата.

//Политика

Рябков заявил, что США не подают сигналов о желании улучшить отношения с Россией

Рябков заявил, что США не подают сигналов о желании улучшить отношения с Россией

В среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти США не подают сигналов о намерении улучшить отношения с Россией. Дипломат добавил, что Москва хочет вернуть Вашингтон к реальности.

//Происшествия

Бетономешалка перевернулась в тоннеле Третьего транспортного кольца

Бетономешалка перевернулась в тоннеле Третьего транспортного кольца

В тоннеле у съезда с Кутузовского на Ленинский проспект на Третьем транспортном кольце перевернулась бетономешалка. Данную информацию предоставили в среду, 1 ноября, в московском главке МЧС России.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Киев предъявил требования к России в резолюции по Крыму

Киев предъявил требования к России в резолюции по Крыму

Среди этих требований - обеспечение доступа на полуостров международных организаций и отмена решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремистской организаций (запрещена в РФ).

//Непознанное

Нумерологи предсказали скорый конец света из-за приближения планеты Нибиру

Нумерологи предсказали скорый конец света из-за приближения планеты Нибиру

Согласно предположению исследователей-энтузиастов, в названный ими день к Земле приблизится планета Нибиру. Ее гравитационные силы спровоцируют природные катаклизмы, в результате человечество погибнет.

//Происшествия

Появилась информация о возможном подрыве газопровода в Крыму

Появилась информация о возможном подрыве газопровода в Крыму

Согласно данным спецслужб, поврежденной оказалась линия газопровода, проходящая возле Алушты. Одновременно в том же районе во вторник рухнула опора ЛЭП, после чего прекратилась подача электричества.

//В мире

Пентагон признался в сборе биоматериала россиян

Пентагон признался в сборе биоматериала россиян

В понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что некие лица активно собирают биоматериал россиян. Эксперты предположили, что этим занимаются иностранцы, преследующие цель создания биологического оружия.

//В мире

Задержанный за коррупцию сын Авакова заночует в изоляторе

Задержанный за коррупцию сын Авакова заночует в изоляторе

Авакова-младшего задержали ранее во вторник после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. По версии следствия, сын главы МИД Украины причастен к растрате бюджетных средств.

//Происшествия

Джигарханяна задержали при попытке проникнуть в квартиру супруги

Джигарханяна задержали при попытке проникнуть в квартиру супруги

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали о том, что Армен Джигарханян обвинил жену в попытке захватить его театр. Джигарханян заявил, что деятельность Цымбалюк-Романовской должны проверить правоохранители.

//Происшествия

Пьяного актера Балуева сняли с рейса в Калининграде

Пьяного актера Балуева сняли с рейса в Калининграде

Очевидцы рассказали, что артист прошел регистрацию и проследовал в зал ожидания вылета. Вскоре после этого к Балуеву подошли полицейские и вывели его из помещения. Актер намеревался лететь в Москву.

//В мире

Опубликовано видео удара «Великого Новгорода» по боевикам ИГ

Опубликовано видео удара «Великого Новгорода» по боевикам ИГ

Согласно информации, обнародованной российским оборонным ведомством ранее во вторник, находившаяся в подводном положении субмарина ударила «Калибрами» по позициям группировки на северо-востоке Сирии.

//Общество

Андрей Грязнов: «Без контрабанды приличные рестораны не выживут!»

Андрей Грязнов: «Без контрабанды приличные рестораны не выживут!»

Есть нынче опасно! И видимо, чтобы избавить нас от этой «русской рулетки» в наших высших эшелонах власти всерьёз планируют изучить/запретить (это как повезёт) эту «процедуру» в законодательном порядке. Россиянам стоит ограничить потребление хлеба, колбас, сыров, консервов, сладких йогуртов, майонеза

//Происшествия

Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Одессе

Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Одессе

Ранее «Аргументы недели» писали об инциденте, произошедшем на борту Airbus, летевшего из Москвы в Кишинев. Одному из пассажиров стало плохо, в результате экипаж принял решение вернуться в столичный аэропорт.

//Общество

Правительство внесет в Госдуму законопроект о биологической безопасности россиян

Правительство внесет в Госдуму законопроект о биологической безопасности россиян

Ранее во вторник «Аргументы недели» процитировали спикера Кремля Дмитрия Пескова, который разъяснил слова президента Владимира Путина о том, что некие лица занимаются сбором биоматериала жителей России.

//В мире

Арсен Аваков прокомментировал арест своего сына

Арсен Аваков прокомментировал арест своего сына

Об аресте Александра Авакова стало известно ранее во вторник. В украинском МВД заявили, что случившееся – проявление гибридной войны, которую ведут силы, намеревающиеся воссоздать старую коррупционную систему.

//В мире

Раскрыты неизвестные ранее подробности биографии Гитлера

Раскрыты неизвестные ранее подробности биографии Гитлера

Ранее «Аргументы недели» писали, что житель ФРГ Бернд Тальман обнаружил с помощью металлоискателя в окрестностях Ораниенбурга радиоактивный кусок металла, который может быть частью ядерной бомбы нацистов.

//В мире

МВД Украины увидело в аресте сына Авакова проявление гибридной войны

МВД Украины увидело в аресте сына Авакова проявление гибридной войны

О том, что сын главы МВД Украины задержан после обысков, проведенных Национальным антикоррупционном бюро, стало известно ранее во вторник. Александра Авакова подозревают в растрате бюджетных средств.

//В мире

Подлодка «Великий Новгород» уничтожила террористов ИГ на северо-востоке Сирии

Подлодка «Великий Новгород» уничтожила террористов ИГ на северо-востоке Сирии

Ранее «Аргументы недели» писали, что представителей группировки уличили в желании убить британского принца Джорджа. Боевики обсуждали покушение на правнука королевы Елизаветы II в мессенджере Telegram.

//Общество

В Архангельском центре для детей-аутистов открылись курсы канистерапии

В Архангельском центре для детей-аутистов открылись курсы канистерапии

Канистерапия - это реабилитация при общении со специальной собакой. Занятия длятся по 20 минут. Каждый ребенок приходит по два раза в неделю. Пес по кличке Амиго породы бордер-колли помогает наладить контакт с окружающими и преодолеть психологические барьеры и страх.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры