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Ростуризм обратился к гражданам РФ, находящимся в Нью-Йорке

1 ноября 2017, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ростуризм обратился к гражданам РФ, находящимся в Нью-Йорке
фото: globallookpress.com

В среду, 1 ноября, Ростуризм обратился к гражданам РФ, которые в настоящий момент находятся в Нью-Йорке.

Россиян призывают сохранять спокойствие после теракта, случившегося в городе накануне. В Ростуризме рекомендуют внимательно следовать указаниям местных властей и соблюдать все ключевые меры личной безопасности, передает Агентство городских новостей "Москва".

Ведомство, как уточняется, постоянно находится на связи с Ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел России.

Напомним, 31 октября, на Манхэттене грузовик наехал на велосипедистов и пешеходов, а затем водитель машины открыл стрельбу. Погибли восемь человек, ранены не менее десяти.

 

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Опубликовано видео удара «Великого Новгорода» по боевикам ИГ

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Канистерапия - это реабилитация при общении со специальной собакой. Занятия длятся по 20 минут. Каждый ребенок приходит по два раза в неделю. Пес по кличке Амиго породы бордер-колли помогает наладить контакт с окружающими и преодолеть психологические барьеры и страх.

//Авторы АН

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