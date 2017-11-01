Ростуризм обратился к гражданам РФ, находящимся в Нью-Йорке

В среду, 1 ноября, Ростуризм обратился к гражданам РФ, которые в настоящий момент находятся в Нью-Йорке.

Россиян призывают сохранять спокойствие после теракта, случившегося в городе накануне. В Ростуризме рекомендуют внимательно следовать указаниям местных властей и соблюдать все ключевые меры личной безопасности, передает Агентство городских новостей "Москва".

Ведомство, как уточняется, постоянно находится на связи с Ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел России.

Напомним, 31 октября, на Манхэттене грузовик наехал на велосипедистов и пешеходов, а затем водитель машины открыл стрельбу. Погибли восемь человек, ранены не менее десяти.