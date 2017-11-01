В Москве открывается первый университет для пожилых людей

В среду, 1 ноября, в Москве открывается "Серебряный университет" – первое образовательное учреждение для пожилых людей.

В этом году обучение на бесплатной основе пройдут около 2,6 тысяч человек. Как уточнили сегодня в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, данный образовательный проект реализует столичный департамента труда и социальной защиты населения совместно с Московским городским педагогическим университетом.

Как отмечает ТАСС, целью данного нововведения является создание профессионального и творческого долголетия для пожилых граждан РФ, а также расширение их культурного развития и круга общения.



