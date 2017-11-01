В России вступил в силу закон об анонимайзерах

С 1 ноября в России вступила в законную силу норма, согласно которой владельцы анонимайзеров должны блокировать доступ к запрещенным на территории страны интернет–сайтам. Соответствующий документ ранее подписал президент РФ.

На настоящий момент Роскомнадзор заблокировал около 86 тысяч ресурсов, отмечает РИА Новости. Если анонимайзеры, вопреки требованиям законодательства, будут предоставлять доступ к этим сайтам, они сами попадут под запрет.

В Минкомсвязи считают, что число пользователей программ для анонимного серфинга в сети с началом действия закона значительно сократится. В то же время интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что положения документа нельзя будет реализовать по техническим причинам.