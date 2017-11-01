На Южном Урала повысят зарплаты работникам бюджетной сферы

Специалистам сферы культуры, социальной сферы, а также медикам и учителям повысят зарплату. Благодаря росту экономики региона глава Челябинской области Борис Дубровский распорядился выделить 1 миллиард 100 миллионов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

Напомним, что рост зарплат бюджетников был одним из «майских указов» президента России Владимира Путина. Заработная плата в этой категории будет повышена уже с ноября текущего года.



Как уточнил первый замглавы региона Евгений Редин, все необходимые документы уже готовы. Кроме того, проведены подсчеты по структуре будущей зарплаты и объемам выделения средств.