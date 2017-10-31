Правительство внесет в Госдуму законопроект о биологической безопасности россиян

Правительство России в настоящее время работает над законопроектом о биологической безопасности граждан страны. Планируется, что документ будет внесен в Госдуму в декабре.

Соответствующую информацию в эфире «России 1» озвучил депутат, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Парламентарий отметил, что работающие в России иностранные лаборатории имеют возможность передавать собранные в стране данные за границу. Онищенко призвал спецслужбы обратить внимание на деятельность этих организаций.

Ранее во вторник «Аргументы недели» процитировали спикера Кремля Дмитрия Пескова, который разъяснил слова президента Владимира Путина о том, что некие лица занимаются сбором биоматериала жителей России.