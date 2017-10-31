У областного онкоцентра появилась новая поликлиника

Два года назад по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в южноуральской столице началось строительство нового здания поликлиники Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины. Работы закончили в срок – осенью 2017 года.

Старое здание поликлиники, построенное в послевоенный 1947 год уже устарело. Кстати, изначально оно было предусмотрено для строительного общежития и не планировалось использоваться медицинских целей. Но его не забросят. После ввода новой поликлиники, здесь останутся все те, кто напрямую не связан с пациентами, т.е. бухгалтерия, хозяйственная служба, оргметодотдел.

- В поликлинике планируется развернуть в полном объеме отделение противоопухолевой лекарственной терапии, отделение амбулаторной радиотерапии, значительно шире планируется использовать стационарзамещающие технологии: отделение дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии, амбулаторной хирургии, чтобы высвободит часть круглосуточных коек диспансера для более сложных хирургических вмешательств, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Отметим, что новая поликлиника построена и оборудована полностью за счёт регионального бюджета. Здесь планируются организовать прием пациентов по 29 направлениям, разместить лабораторию с современным оборудованием, диагностические отделения: рентгенологическое, эндоскопическое, УЗД диагностика. В числе новой аппаратуры значится уникальное цифровое маммографическое устройство, рентгенодиагностический цифровой телеуправляемый комплекс и радиочастотный аблятор.

По последним данным областного минздрава, на онкоучете в Челябинской области состоит около 88 тысяч граждан, из которых половина наблюдается более 5 лет.