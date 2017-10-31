Челябинская областная больница получила новый оперблок

Челябинская областная клиническая больница – абсолютный лидер среди больниц Южного Урала по количеству выполняемых высокотехнологичных операций. В этом году за счёт средств региональной казны в медучреждении отремонтировали самый крупный операционный блок в хирургическом корпусе №3. На все работы потребовалось порядка 101 миллиона рублей и ещё 298 миллионов рублей – на современное высокотехнологичное оборудование.

В составе этого оперблока сформирована единственная на Южном Урале интегрированная операционная OR1 NEO. Технология этой операционной позволяет хирургу проводить управление всеми приборами и системами во время операции, при необходимости получить удаленную телеконсультацию непосредственно по ходу операции, организовать телеконференции, обучение студентов и специалистов.

Как рассказали в пресс-службе южноуральского минздрава, в областной больнице объединены и реализуются самые современные технологии. Даже трансплантация органов.

- Всего в течение года в ЧОКБ выполняется около 20 000 общехирургических вмешательств и 5 000 самых современных высокотехнологичных операций. Ежегодно в ЧОКБ проводится 20 – 25 телеконференций и мастер-классов с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов мирового уровня с трансляцией хода операции для аудитории, - рассказали в ведомстве.