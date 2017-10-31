В челябинской детской областной больнице открылся обновлённый лечебный корпус

В нём провели реконструкцию и капремонт. Это здание постройки 1938 года и именно с него начинается история медучреждения.

Здание отремонтировали с помощью современных материалов, в кабинеты поставили новейшее медицинское оборудование. На всё это из областного бюджета по решению главы региона Бориса Дубровского было направлено 70 и более 81 миллиона рублей соответственно.

Так, например, операционные получили аппараты экстра-класса, среди которых один из лучших в мире полифункциональных микроскопов OPMI Pentero 900 Zeiss. Появилась и уникальная нейронавигационная станция.

Кроме того, в помещениях сделали специальное оформление, которое психологически подбадривает детей, проходящих лечение.

По сообщению пресс-службы областного министерства здравоохранения, в обновлённом лечебном корпусе с комфортом расположились отделение офтальмологии, функциональной диагностики и нейрофизиологии, кабинет

МРТ, центр паллиативной медицинской помощи детям и отделение медицинской реабилитации. Помимо этого в здании также развернулось нейрохирургическое отделение, которое в дальнейшем хотят превратить в межрегиональный нейрохирургический центр.