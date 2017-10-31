В Челябинскую область приехали 55 новых карет скорой помощи

Все они будут распределены в разных муниципалитетах региона. Пополнение автопарка медицинской неотложки производилось за счёт средств областного бюджета. По решению губернатора Бориса Дубровского из областной казны было выделено около 110 миллионов рублей.

Как рассказали в областном минздраве, из 55 машин – 42 единицы принадлежат «В» классу (Газели), 10 – тоже класса «В» (но уже УАЗики), а 3 единицы класса «С» (реанимобиль марки Газель).

- Поставленные автомобили скорой медицинской помощи распределены среди 18 муниципальных образований Челябинской области, включая 7 моногородов. 23 автомобиля будут переданы Челябинску, 10 машин – Магнитогорску, по 3 автомобиля скорой медицинской помощи получат Копейск и Сатка. Еще по 2 машины отправятся в Троицк и Чебаркуль, по одной получат Аша, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Катав-Ивановск, Кизил, Красноармейский район, Миасс, Нагайбакский район, Октябрьский района, Пласт, - сообщили в пресс-службе ведомства.

К слову, автомобили оснащены в соответствии с новым международным ГОСТом, начавшим действовать 1 апреля текущего года. Например, теперь в машинах скорой помощи есть климат-контроль, более мощная система кондиционирования воздуха и увеличено число мест в салоне.