В Архангельском центре для детей-аутистов открылись курсы канистерапии

Канистерапия - это реабилитация при общении со специальной собакой. Занятия длятся по 20 минут. Каждый ребенок приходит по два раза в неделю. Пес по кличке Амиго породы бордер-колли помогает наладить контакт с окружающими и преодолеть психологические барьеры и страх, сообщает ОТР.

Вера Яковлева, детский психиатр центра "Азимут": "И один из таких серьезных страхов - это страх прикосновения к голове, к волосам. И через освоение шерсти собаки, ее причесывания, прикасания к ее голове, ребенок позволяет делать это с собой. Ну и дружелюбие собаки, такого незнакомого существа, дает понять ребенку то, что мир не враждебен, как ему кажется".







Кинолог с собакой проводят не более пяти занятий в день, поскольку для пса это тоже психологическая нагрузка. Амиго 10 лет. Вместе со своим наставником-кинологом Александрой Гусевой он прошёл специальное обучение в московском центре психологической реабилитации. До занятий с детьми Амиго помогал архангельским спасателям разыскивать людей.