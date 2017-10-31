Джигарханян обвинил уехавшую из России жену в попытке захватить его театр

Актер Армен Джигарханян обвинил свою супругу в попытке захватить его театр.

Заявление Джигарханяна со ссылкой на издание «Тайны звезд» процитировал портал dni.ru. 82-летний артист пожаловался журналистам на то, что Виталина Цымбалюк-Романовская собиралась отстранить его от руководства театром и взять на работу своих родственников. Джигарханян призвал правоохранительные органы проверить деятельность его супруги на посту директора учреждения, который она занимала ранее.

Разлад Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской произошел из-за финансового скандала. Накануне стала известно, что жена артиста покинула Россию.