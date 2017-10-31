СМИ сообщают, что жена Джигарханяна заявила об угрозах в свой адрес

Виталина Цымбалюк-Романовская боится расправы. Молодая жена Джигарханяна написала заявление в правоохранительные органы об угрозах облить ее серной кислотой, а также поджечь ее автомобиль и даже нанять для нее киллера.

Об этом рассказала Татьяна Власова, бывшая жена актера. Власова называет пианистку «гадким человеком» и говорит, что рада тому, что Армен Джигарханян тоже это понял, передает Дни.ру.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Виталина Цымбалюк-Романовская находится в Грузии. «Аргументы недели» опубликовали интервью с супругой артиста.