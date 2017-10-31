Верховный суд предложил внести в УК понятие уголовного проступка

Верховный суд России предложил считать преступления небольшой тяжести, за которые УК РФ не предусматривает лишения свободы, уголовным проступком. Они подразумевают более легкие наказания, пишет портал "Москва 24".



Более 80 составов УК о преступлениях небольшой тяжести не предполагают лишения свободы. В 2016 году по ним осудили 40 тысяч человек. Согласно законопроекту, совершеннолетний человек, впервые совершивший уголовный проступок, освобождается от уголовной ответственности. При этом к нему применяют одну из мер уголовно-правового характера.



Освобождать от уголовной ответственности предложили и в других случаях. Речь шла о впервые совершенном преступлении небольшой тяжести, которое не является уголовным проступком, и преступлении средней тяжести с применением мер уголовно-правового характера, но при условии возмещении ущерба. Возможны и другие варианты устранения причиненного преступлением вреда обвиняемым.



В качестве применяемых мер уголовно-правового характера предлагается применять обязательные работы на срок от 30 до 240 часов с отбыванием не более 4 часов в день и исправительные работы на срок от одного месяца до одного года. В последнем случае должны также взыскать из зарплаты от 5 до 10 процентов в доход государства.



За уголовный проступок предлагается применять самый короткий срок истечения давности привлечения к ответственности – 1 год. Условно-досрочное освобождение можно применять после фактического отбытия осужденным не менее четверти срока наказания.



Несовершеннолетнего, впервые совершившего уголовный проступок, суд будет освобождать от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Это может быть предупреждение, передача под надзор родителей или специализированного госоргана, возложение обязанности загладить причиненный вред либо ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.



Для подростков, совершивших преступление небольшой тяжести, не подпадающее под уголовный проступок, предлагается применять сразу несколько принудительных мер воспитательного воздействия. То же касается преступлений средней тяжести, уточняет "М24"



