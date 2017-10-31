Мировые эксперты и лидеры коммуникаций вновь встретятся на Leadership Dialogue Forum для определения повестки будущего отрасли

Опубликована программа международного форума Leadership Dialogue Forum 2017, который пройдет 16 ноября в МИА «Россия Сегодня». Организаторами Форума выступают Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет (РГСУ) и КГ «Орта». Форум организуется совместно с The Holmes Report, одним из крупнейших отраслевых медиа холдингов, и является крупнейшей в Восточной Европе площадкой для обсуждения актуальных тенденций медиа, лидерства и коммуникаций.

На Форуме выступят видные деятели российской и глобальной PR-индустрии, включая Пола Холмса, основателя и председателя The Holmes Group, руководители и директора по коммуникациям российских и глобальных корпораций, государственных учреждений, медиа, отраслевых ассоциаций, крупнейших российских вузов, представители общественных организаций, а также молодые перспективные специалисты.

Форум начнется со стратегической сессии, которая пройдет с 13:00 до 15:30 с участием ключевых экспертов в области коммуникаций и управления общественным мнением. Первый блок сессии посвящен теме: «Этика в коммуникациях в России и мире: вчера, сегодня, завтра. Международный взгляд The Holmes Report, уроки кейса Бэлла Поттинджера. Третейский суд РАОС».

Участники второго блока сессии «Построение репутации – интеграция инструментов, каналов и аудиторий. Государственные и общественные проекты, корпорации и бренды» поделятся своим видением современного положения в этой сфере.

Конференция Leadership Dialogue Conference, которая в этом году посвящена трендам, трансформирующим и неизбежно меняющим будущее коммуникаций во всем мире, пройдет с 16:00 до 18:00. Сессия «ПостЪЯзык»: скорость или грамотность, боты или человеческий язык, роботы как потребители. Нужна ли харизма новым технологическим лидерам, и кто они пост-лидеры будущего? – эти вопросы обсудят участники сессии «ПостЛидерство».

Завершением цикла мероприятий форума в 18:30 станет Торжественная церемония награждения Международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA), организуемого совместно с Международной ассоциацией по связям с общественностью и отмечающего лучшие работы из 11 стран СНГ и Восточной Европы. Номинации 2017 года проходят при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, компании «Берингер Ингельхайм» и РГСУ.

Информация о Форуме:



Leadership Dialogue Forum – крупнейшая в Восточной Европе площадка, объединяющая лидеров поколения для обсуждения актуальных тенденций медиа, лидерства и коммуникаций, выявления и поощрения лучших практик и проектов, формирования повестки будущего. Форум проходит в партнерстве с The Holmes Report – ведущей мировой площадкой в сфере коммуникаций.

Организаторами Форума выступают Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет (РГСУ) и КГ «Орта». Генеральными российскими медиа партнерами выступают МИА «Россия сегодня», Sostav.ru и Аргументы недели. Форум проходит при поддержке: АКМР, РАСО и АКОС. Отраслевые партнеры: FleishmanHillard Vanguard, event-агентство Elefante, Wibana и Event Management Technologies.