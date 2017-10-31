Общественница Волынец объявила о намерении баллотироваться на пост президента

Общественница Ирина Волынец заявила, что намерена участвовать в предстоящих выборах президента России.

В разговоре с RT глава Национального родительского комитета сообщила, что в ее предвыборной программе акцент будет сделан на вопросах, связанных с социальной политикой. По словам Волынец, она поддерживает курс действующей власти, однако считает, что она уделяет мало внимания поддержке незащищенных категорий населения.

Ирина Волынец добавила, что планирует баллотироваться от «Народной партии». Если участники праймериз не окажут ей поддержку, общественница будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Ранее о своих президентских амбициях объявила журналистка Екатерина Гордон.