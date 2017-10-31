Анатолий Литовченко рассказал о ценах на челябинской ярмарке продуктов

Сколько стоит молоко, крупы, мясо? Южноуральцы могут покупать товары ежедневного потребления гораздо ниже их привычной стоимости. Сегодня, 31 октября, в пресс-центре Издательского Дома «Гранада Пресс» состоялась пресс-конференция по этому поводу. Спикер и автор идеи, депутат государственной Думы Анатолий Литовченко рассказал, что к нему на личный прием часто приходили жители Южного Урала с вопросом, почему продукты такие дорогие.



К сожалению, цены на продукты питания не устанавливает и не регулирует государство в условиях рыночной экономики. И от цены молока в сетевом магазине около половины составляет торговая надбавка. Себестоимость же литра молока – всего треть от заявленной цены, остальное тратится на переработку и упаковку.

За минувший год Анатолий Литовченко проработал этот вопрос и получил совет от главы Минторга Дениса Мантурова развивать в регионе ярмарки. Эту идею поддержал Борис Дубровский. Площади нашлись сразу – на северо-западе Челябинска не выдержал конкуренции , с местным «Магнитом» Каширинский рынок. 12 октября на его месте распахнула свои двери ярмарка фермерских продуктов.

Отметим, что инициативу поддержали и крупные производители, которые предлагают свои товары без торговых наценок. Для всех производителей здесь снижена арендная плата, рынок работает круглый год и радует ценами, которые оказались до 40 процентов дешевле.

Ярмарка расположена на остановке Каширинский рынок по адресу: улица Отрадная, 25.