Песков разъяснил слова Путина о сборе биоматериала россиян

В Кремле разъяснили прозвучавшее накануне заявление Владимира Путина о сборе биологического материала жителей России.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в данных действиях были замечены представители неправительственных организаций. Главе государства стало известно об их деятельности после получения соответствующей информации от спецслужб, цитирует Пескова «Лента.ру».

В понедельник президент Путин на встрече с правозащитниками заявил, что в настоящее время некие лица активно собирают биоматериал россиян в различных регионах страны. Прокомментировавший слова президента эксперт Игорь Никулин предположил, что этим занимаются иностранцы, которые намерены создать биологическое оружие.