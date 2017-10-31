Песков разъяснил слова Путина о сборе биоматериала россиян
31 октября 2017, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле разъяснили прозвучавшее накануне заявление Владимира Путина о сборе биологического материала жителей России.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в данных действиях были замечены представители неправительственных организаций. Главе государства стало известно об их деятельности после получения соответствующей информации от спецслужб, цитирует Пескова «Лента.ру».
В понедельник президент Путин на встрече с правозащитниками заявил, что в настоящее время некие лица активно собирают биоматериал россиян в различных регионах страны. Прокомментировавший слова президента эксперт Игорь Никулин предположил, что этим занимаются иностранцы, которые намерены создать биологическое оружие.