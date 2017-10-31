Эксперты КГИ Алексея Кудрина назвали регионы «повышенной напряженности»

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина представил экспертный доклад о социально-экономической и политической напряженности в регионах. По итогам полугодия в «желтую» зону риска попали 13 субъектов федерации.

На фоне снижения темпов экономического спада, протесты в регионах нарастают. Причем не по общероссийской повестке, а по разным локальным поводам, отмечают эксперты.

Факторами, влияющими на уровень напряженности в субъектах, являются «сочетание сильного и/или затяжного экономического спада, плохих политических институтов, неспособных реагировать на запросы граждан и/или сглаживать внутриэлитные конфликты, и традиционно высокой или заметно выросшей протестной активности граждан», – все это признаки наивысшей, или «красной», опасности, сообщает РБК. К средней зоне риска, или «желтой», эксперты отнесли ситуации, когда «тревожные тенденции совпадают по двум направлениям из трех».

В «желтую» зону попали республики Дагестан, Коми и Чувашия, Алтайский край, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская и Челябинская области, а также Москва.

КГИ отмечает улучшение ситуации — по сравнению с 2015 и 2016 годом структура списка изменилась — ни один регион больше не сочетает сразу три фактора напряженности — экономический, политический и протестный.

Эксперты КГИ отмечают заметные конфликты элит в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Якутии, Иркутской, Свердловской и Самарской области. В некоторых регионах это, по мнению составителей индекса, связано со сменой губернаторов.