Парки разрастаются

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание, посвященное развитию индустриальных парков на Южном Урале. Глава региона поручил использовать накопленный опыт при формировании площадок в Верхнем Уфалее, Озерске, Сатке и других муниципалитетах области.

В настоящее время в Челябинской области работает два индустриальных парка. Резидентам и управляющей компании «Станкомаш» в 2017 году установлены льготы по региональным налогам на прибыль и имущество организаций, льготы по земельному налогу. В результату количество рабочих мест в индустриальном парке «Станкомаш» увеличилось с 3,3 до 4,4 тысяч человек.

В июле 2017 года был внесен в реестр индустриальных парков и управляющих компаний минпромторга России «ММК-Индустриальный парк». Сегодня на площадке работают 13 резидентов. В основном это малый и средний бизнес – производитель нестандартного технологического оборудования, светодиодных светильников, а также сервисные предприятия. В приоритете - создание крупных металлургических производств, например, чугунно-литейного завода, предприятий по глубокой переработке металлов, сельскохозяйственное машиностроение.

Борис Дубровский дал поручение представителям парка проработать вопрос по развитию новых компетенций в парке: «В сотрудничестве с комбинатом и техническим университетом парк может стать центром инноваций, а его площадку необходимо рассматривать как полигон для апробации новых технологических решений в металлургии и смежных отраслях».

В декабре 2016 года в минпромторг России также был направлен пакет документов на создание индустриального парка «Техникс», расположенного на площадях Челябинского тракторного завода. Сейчас проводится работа по устранению выявленных замечаний. Повторное направление пакета документов ожидается в 2018 году.

В ближайшей перспективе создание в области еще трех индустриальных парков. Это региональные парки «Новогорный» вблизи Озерска, «Рудничный» в Саткинском районе, индустриальный парк «Верхний Уфалей» на площадях «Уфалейникеля».