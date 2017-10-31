Закон о видеонаблюдении на президентских выборах внесен в Думу

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о видеонаблюдении на президентских выборах. По словам одного из авторов инициативы,Павла Крашенинникова, депутата "Единой России", камеры будут работать не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии, пишет портал "Москва 24".



Выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года. Нынешний глава государства Владимир Путин еще не подтвердил свое участие в выборах. Он заявил, что основные кандидаты объявят о своем участии и о предвыборных программах к началу декабря, как полагается по закону.



О намерении выставить кандидатуру уже объявили телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Также условия своего выдвижения назвала телеведущая Анфиса Чехова.



