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Собянин: социальные выплаты москвичам увеличены с 2018 года

31 октября 2017, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин: социальные выплаты москвичам увеличены с 2018 года
фото с сайта мэрии

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании президиума столичного правительства рассказал, что с 2018 года увеличатся социальные выплаты нуждающимся москвичам. Как уточнил Собянин, увеличатся выплаты малообеспеченным и многодетным семьям и пенсионерам.

Глава города заметил, что в Москве фиксируются дополнительные поступления в городской бюджет, москвичи стали больше зарабатывать. "Экономика стабилизировалась. Начали небольшими темпами расти реальные доходы москвичей. К сожалению, это в меньшей степени касается пенсионеров", - отметил Собянин. 

Столичный градоначальник поставил задачу правительству: "Мы должны принять решение о существенном повышении им социальных выплат с 14,5 тысяч до 17 тысяч рублей". Он пообещал увеличить выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до пяти раз. "Это касается многодетных семей - ежемесячные пособия будут увеличены в два раза", - цитирует Сергея Собянина ТАСС.

По данным Собянина, размер минимальной пенсии, выплачиваемой пенсионерам Москвы, с 1 января 2018 года вырастет на 3 тыс. руб. и составит 17,5 тыс. руб.
Размер ежемесячного пособия на ребенка в малообеспеченных семьях вырастет сразу в 3-6 раз (до 10-15 тыс. руб.), а в остальных — в 2-2,5 раза (до 4-6 тыс. руб.).

Размер ежемесячной выплаты на детей-инвалидов с 1 января 2018 года увеличится вдвое (до 12 тыс. руб.), Кроме того, семьям, в которых есть школьники-инвалиды, будет ежегодно выплачиваться компенсационная выплата в размере 10 тыс. руб. на приобретение школьной формы.
В да раза вырастут различные выплаты и компенсации участникам Великой отечественной войны.

В начале октября Собянин говорил о том, что городские власти планируют увеличить размер социальных выплат малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами как минимум в два раза.

Напомним, московские власти намерены повысить социальные выплаты целому ряду льготных категорий граждан.  Мэр Москвы  повысил прожиточный минимум неработающим пенсионерам, проживающим в столице менее 10 лет.

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