В Госдуме и ОП высказались о мнении Жириновского о мусульманских женщинах

В Госдуме и Общественной палате высказались о мнении лидера ЛДПР Владимира Жириновского о мусульманских женщинах. Заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что "многодетные семьи — это один из фундаментов мусульманского мира".

Депутат отметил, что дети в многодетных семьях вырастают в работающих граждан, заботятся о своих родителях и трудятся на благо государства.

Руслан Бальбек подчеркнул, что каждая семья, какой бы веры она не придерживалась, решает, сколько рожать детей".

Жириновский ранее на круглом столе "Международная политика – Россия 2030", говоря о проблемах демографии на планете, раскритиковал многодетных мусульманских женщин, - сообщает РИА Новости.

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Орджоникидзе считает, что мнение Жириновского о мусульманках "дурно пахнет".