По факту гибели в Китае подростка-модели из России возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти российской модели-подростка в Китае. Дело будут расследовать по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Фигурантов в деле пока нет, но не исключено, что они появятся", - сообщили в СК, передает ТАСС. Решается вопрос о направлении в китайские компетентные органы запроса об оказании международной правовой помощи и содействии в расследовании дела.

14-летняя девочка сотрудничала с китайским модельным агентством Вечером 25 октября во время показа она почувствовала себя плохо, у неё поднялась температура. В тот же день модель была доставлена в отделение неотложный помощи в шанхайский госпиталь. Девочка умерла в пятницу, 27 октября.

Как сообщалось ранее, Генконсульство России в Шанхае обеспокоено деятельностью посреднических компаний, отправляющих на работу в Китай несовершеннолетних без сопровождения взрослых и оформления медицинской страховки.