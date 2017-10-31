Квартал между улицами Амундсена, Московской и Расковой планируется снести (сейчас там частный сектор) и построить там жилой квартал с сопутствующей инфраструктурой.

Застройщиком выступит АО «Земельный ресурс». Общественное обсуждение проекта пройдет в 15:00 14 ноября во Дворце культуры железнодорожников.

Напомним, в настоящее время в этой части города располагается т.н. "цыганский поселок": частный сектор, пользующийся криминальной славой.