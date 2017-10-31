В Екатеринбурге появится новый вид транспорта - электробус

К концу года в уральской столице начнут тестировать новый вид транспорта - электробус, заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства Евгений Архипов: «Нам предложили потестировать новый электробус в зимних условиях, в условиях нашего города».

Евгений Архипов также сообщил, что электробус может проехать без подзарядки 20-30 километров. Во время тестирование будет установлено, насколько он пригоден для работы в Екатеринбурге. Планируется, что электробус будет ездить по улице Амундсена в Академический.