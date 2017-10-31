Генконсульство России обеспокоено отправкой подростков на работу в Китай

Генконсульство России в Шанхае обеспокоено деятельностью посреднических компаний, отправляющих на работу в Китай несовершеннолетних без сопровождения взрослых и оформления медицинской страховки.

Как заявил генконсул РФ в Шанхае Алексей Евсиков, в большинстве случаев прибывшие в КНР на заработки подростки не становятся на консульский учет, а об их пребывании в стране порой становится известно из-за трагических событий. Так он прокомментировал смерть 14-летней модели из Перми.

Он рассказал, что огромное число девушек-подростков едут в Китай. Генконсул добавил, что в последнее время такой модельный бизнес "приобретает нездоровые черты".

Также Евсиков выразил тревогу, что китайское агентство грамотно "прикрылось", показав, что с их стороны все было в рамках закона. "Необходимо учитывать и российское трудовое законодательство, где детский труд ограничен, а здесь получается явная переработка. Российское законодательство в данном случае не учитывается вообще", – заявил генконсул, передает ТАСС.

Ранее консул России в Шанхае Андрей Куликов назвал причину смерти 14-летней модели- россиянки со ссылкой на справку из больницы, в которую попала девочка. В документе указано, что причиной смерти российской модели Влады Д. стала полиорганная недостаточность, которая развилась на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы.