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В России могут появиться социальные карты на товары для детей

31 октября 2017, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут появиться социальные карты на товары для детей
pixabay.com

В России могут появиться социальные карты на детские товары. Предполагается, что на каждого ребенка в первые годы жизни будет выделяться две тысячи рублей ежемесячно, возможно, до 5 или до 7 лет.

Об этом передает газета «Известия», ссылаясь на сообщение в министерстве промышленности и торговли России.

Отмечается, что программа рассчитана на поддержку российских производителей и семей с детьми и уже включена Минтруда в проект плана основных мероприятий к Десятилетию детства.

В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, которая является одним из исполнителей проекта, заявили, что на первом этапе реализации проекта может быть выделено порядка 50 млрд рублей в год.

Карты могут быть введены в оборот в 2019 году.

 

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