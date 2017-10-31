В России могут появиться социальные карты на товары для детей

В России могут появиться социальные карты на детские товары. Предполагается, что на каждого ребенка в первые годы жизни будет выделяться две тысячи рублей ежемесячно, возможно, до 5 или до 7 лет.

Об этом передает газета «Известия», ссылаясь на сообщение в министерстве промышленности и торговли России.

Отмечается, что программа рассчитана на поддержку российских производителей и семей с детьми и уже включена Минтруда в проект плана основных мероприятий к Десятилетию детства.

В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, которая является одним из исполнителей проекта, заявили, что на первом этапе реализации проекта может быть выделено порядка 50 млрд рублей в год.

Карты могут быть введены в оборот в 2019 году.