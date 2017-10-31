Анна Козлова: «Обращайтесь – проверим!»

На прошлой неделе челябинское Управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города. Суть претензий контролирующего ведомства – нарушение чиновниками закона о конкуренции.

В центре конфликта вновь оказались многострадальные киоски с шаурмой, которые по указанию градоначальника необходимо снести с центральных улиц Челябинска. Не то чтобы антимонопольщики так озаботились судьбой фаст-фуда, просто при заключении договора с организацией, которая демонтирует киоски, были нарушены российские законы. Руководство КУИЗО пренебрегло необходимостью проведения конкурса на эти работы и заключила договор по собственному усмотрению.

Но подобные нарушения чиновников фиксируются не часто. Из ста обращений по поводу несоответствия антимонопольному законодательству в 2017 году челябинское Управление УФАС возбудило всего 17 дел. В 75 процентах случаев ведомство ограничивается простым предупреждением, на которые власти реагируют адекватно и устраняют нарушения.

Авторитет челябинских антимонопольщиков признают не только местные органы власти, но и столичное руководство. За 25 лет с момента создания службы челябинский УФАС в ежегодных рейтингах среди 84 подобных ведомств России ни разу не опускался ниже 12 места, чаще всего занимая места в первой десятке, а в 2014 году стало лучшим в стране.

И все эти четверть века челябинским ведомством руководит Анна Козлова, которая на прошлой неделе стала гостем «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада-пресс». Анна Алексеевна подробно рассказала о работе вверенного ей управления и ответила на многочисленные вопросы журналистов и зрителей онлайн-трансляции.

О задачах

Челябинское УФАС стоит на страже российского антимонопольного законодательства и выявляет его нарушения. В первую очередь, это касается образования картелей, сговора на торгах и злоупотребления доминирующим положением. Последнее касается крупных обслуживающих компаний – таких, как, например, МУП ПОВВ, «Челябэнергосбыт», «Фортум» и пр., но обращений и возбужденных дел с каждым годом становится все меньше. В 2017 году их набралось не более десятка.

Зато в последнее время в 2-3 раза выросло число нарушений законодательной властью и фактов недобросовестной конкуренции. Скажем, вдруг в магазинах подорожал хлеб от основного монополиста этого рынка в городе или подскочили цены на бензин – антимонопольная служба тут же реагирует на обращения граждан и проверяет деятельность предприятий на предмет сговора или злоупотребления доминирующим положением.

Контролирует ведомство и транспортные перевозки, аукционы, торги, строительство и ремонт дорог. А еще тщательно следит за закупками, в том числе и для нужд органов власти. В компетенции регионального управления суммы, не превышающие 1 млрд рублей. Если закупки больше этой суммы, с этим уже разбирается центральный аппарат в Москве.

О торговле

Появление в населенных пунктах крупных торговых сетей – это одновременно и благо, и головная боль. Обывателю, безусловно, удобно приобретать товары и продукты в большом магазине в шаговой доступности. С другой стороны, появление крупного игрока душит малый и средний бизнес, лишая его конкурентных рычагов.

- Согласно закону о торговой деятельности в одном муниципальном образовании допускается только одна крупная торговая сеть одного названия, которая забирает не более четверти всего торгового оборота муниципалитета, - поясняет Анна Козлова. – А общая совокупность всех крупных торговых сетей, по нашим рекомендациям, не должна превышать 70 процентов для одного муниципального образования. Причем, под муниципальных образованием подразумеваются также районы больших городов.

Таким образом, для развития малого и среднего бизнеса в районе остается около трети от общего торгового оборота. Не так уж много, но кто мешает предпринимателю со временем из сегмента «среднего бизнеса» перейти в разряд «крупного» и естественным путем вытеснить своих бывших конкурентов?

О рекламе

В последние пару лет челябинские антимонопольщики особый взор оборотили на сомнительную рекламу. Из последних примеров – одно из кафе на Кировке, зазывающее к себе посетителей весьма двусмысленными призывами. Только в 2017 году в ведомство поступило более 300 обращений возмущенных горожан.

Интересно, что на эти скабрезности обращают внимание не только консервативные люди старшего возраста, но и молодежь.

К сожалению, участники рынка не всегда понимают положения закона о рекламе и путают это понятие со вседозволенностью. Тогда после предупреждений челябинские антимонопольщики вынуждены применять санкции, как это случилось на прошлой неделе с тем самым кафе – реклама признана непристойной, а ее размещение на объекте культурного наследия неприемлемо. Юридическому лицу грозит штраф до полумиллиона рублей.

Некоторое время назад подобный конфликт произошел и в отношении рекламы крупной торговой сети, анонсирующей пылесосы. А еще был случай с рекламой клиники, использовавшей не совсем этичный снимок негритенка. Правда, в тот раз подавшие протест руководители медицинского учреждения смогли в суде оспорить решение челябинского УФАС.

О товарных рынках

Оценивая этот сектор южноуральской экономики, Анна Козлова отметила, что за последние три года заметны негативные тенденции на рынке молока. Сегодня фермеры и предприятия предпочитают заполнять рынок сырьем, а не продуктами сельхозпереработки. Поэтому, например, доля местного сливочного масла на полках продуктовых магазинов существенно снизилась.

По овощам и зелени в Челябинске пока нет серьезной альтернативы агрохолдингу «Чуриловский», хотя этот сектор как раз неплохо дополняет малый и средний бизнес.

Заботу у антимонопольщиков вызывает положение дел с рыбной отраслью. Богатая озерами и реками область никак не может насытить собственный рынок, предпочитая завозить перемороженную рыбу неизвестно откуда. Такая же ситуация и с говядиной.

- Но мы не можем вмешиваться в рыночные процессы – это задача органов власти, - подчеркнула Анна Алексеевна. – Мы только проводим мониторинг и предлагаем. И, надо сказать, по тем же рыбе и говядине наша позиция совпадает с мнением власти.

О бензине

- Сегодня рынок топлива максимально прозрачен, - считает руководитель регионального управления УФАС. – На фоне других регионов страны цены на бензин в Челябинской области еще не самые высокие. Это я могу заявить авторитетно. Рост стоимости топлива напрямую зависит от роста акцизов. Но повлиять на эти решения мы не можем – это не в нашей компетенции.

О газетных киосках

На прошлой неделе ведомство рассмотрело письмо мэрии Челябинска о решении городских властей снести газетные киоски «Роспечати» и других компаний с гостевых маршрутов столицы Южного Урала. При этом еще в начале года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал их социально-значимыми объектами. Тем не менее челябинский УФАС посчитал, что киоски «Роспечати» не имеют конкурентных преимуществ перед другими объектами бизнеса.

По словам Анны Козловой, ведомство не имеет ничего против того, чтобы киоски остались, но оно обязано следить за соответствием открытых торгов российскому законодательству. А нынешние законы никаких преимуществ «Роспечати» перед другими участниками рынка не подразумевают.

Чтобы оставить газетные киоски на их сегодняшних местах, российским законотворцам необходимо внести соответствующие поправки в закон о социально значимых объектах и официально признать киоски таковыми. А пока антимонопольщики будут пристально следить за соблюдением конкуренции при проведении аукционов. Хотя и признают, что против бизнеса у «Роспечати» шансов не много.

На встрече с журналистами глава регионального УФАС ответила еще на массу интересных вопросов, однако газетная площадь не позволяет опубликовать всю стенограмму. Поэтому можем дать совет – не пропускайте наши онлайн-трансляции, и вы всегда будете в тренде!