«Русский ответ Хэллоуину» проходит в Челябинске

В Челябинске проходит праздник «Русский ответ Хэллоуину». Об этом со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского госуниверситета сообщает портал "Вести Урала".



Сегодня студенты и школьники Челябинска отмечают Хэллоуин по русским народным сказкам. Идею костюмированного мероприятия предложили филологи, изучающие народное творчество.



Гостям предлагают примерить на себя образ героев русских народных сказок - Бабы Яги, Кощея Бессмертного, лешего, кикиморы и разной нечести. Кроме этого, гостей ждет шоу с героями русского фольклора, интерактивная лекция «Мир русского народного творчества», викторины, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов. На мероприятие приглашены иностранные студенты, старшеклассники.