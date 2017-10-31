Приставам разрешено задерживать алиментщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий судебным приставам самостоятельно задерживать должников по алиментам. Теперь приставы законно смогут задержать злостных неплательщиков алиментов и доставлять их для составления протокола.

Эта мера касается алиментщиков, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

Закон был принят Госдумой 20 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября 2017 года. Один из авторов законопроекта Павел Крашенинников пояснял, что есть случаи, когда должники без уважительной причины не платили алименты, не являются по вызову суда для составления протокола об административном правонарушении и сотрудникам ФСПП приходилось обращаться в полицию, - пишет "Российская газета".

Журналистка Екатерина Гордон объявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ, чтобы защищать права детей и женщин. По ее словам, в России много матерей-одиночек.