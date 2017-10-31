В России предложили учредить День победы над Японией

Новый праздник может появиться в России — День победы над Японией. Письмо с соответствующей просьбой направили главе государства Владимиру Путину ветераны, общественники и политические деятели.

Праздник победы над Японией (3 сентября) утвердил Президиум Верховного Совета СССР 2 сентября 1945 года. До 1947 года 3 сентября было выходным днем. В более поздние годы власти сделали его рабочим, однако проводили в этот день мемориальные мероприятия. Окончательно праздник отменили после распада СССР, не включив его в новое законодательство.

Авторы инициативы подчеркнули, что признание 3 сентября Днем победы над Японией никак не направлено против японского народа, сообщает RT.