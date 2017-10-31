Электробус в Челябинске поставят на 15-й маршрут

Экологичный вид транспорта уже не первую неделю курсирует по Челябинску с номинальным грузом. Электробус показали депутату Госдумы Владимиру Бурматову.



Напомним, что автобус «Ютонг», который работает полностью на электричестве, может одновременно перевозить 73 человека. За семь часов он полностью заряжает свои аккумуляторы и весь день курсирует по городу. Сейчас он находится на тест-драйве – специалисты смотрят, как он поведет себя в южноуральском климате.

Новинку показали Председателю Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Он сказал, что такой электробус может быть интересен Челябинску и внести существенный вклад в нормализацию экологической ситуации в городе – сейчас порядка 40 процентов выбросов в атмосферу составляют выхлопные газы общественного и автомобильного транспорта.

Электробус красив и вместителен, оснащен системами кондиционирования воздуха и обогрева. Если обкатка пройдет успешно – его поставят на 15 маршрут автобуса, который соединяет ЮУрГУ и Металлургический район.

- Вряд ли он полностью заменит традиционные автобусы, но мы не должны отставать от передовых технологий, тем более, когда речь идет об экологии, - подчеркнул Владимир Бурматов. - Челябинск станет вторым городом в стране после Москвы, где будет работать такой электробус.