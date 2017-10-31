Китайские ученые: небольшие дозы аспирина снижают развитие рака

Китайские ученые провели масштабное исследование и выявили, что регулярное употребление небольших доз аспирина значительно снижает вероятность развития трех форм рака, в том числе печени и желудка.

Об этом открытии Келвин Цой (Kelvin Tsoi) из Китайского университета Гонконга (Китай) рассказал на конференции гастроэнтерологов UEG-2017 в Барселоне.

В последние годы у ученых возродился интерес к известному лекарству, созданному на базе салициловой кислоты. Исследователи отмечают, что аспирин способен не только повысить эффективность иммунотерапии, но и бороться с раком прямой кишки, лейкемией и рядом других опухолей, а также повышает действие химиотерапии на 15-20%.

Но есть мнение медиков, в том числе американская FDA полагает, что аспирин может вызвать кровотечения, инсульты и усиливать язвы из-за того, что он может растворять тромбы в сосудах мозга и кишечника.

В исследовании китайских медиков приняли участие более 600 тысяч пациентов клиник. Часть из них принимали аспирин регулярно небольшими дозами в течение восьми лет. Другие употребляли его только во время лечения от болезней или не вообще никак.

Ученые в Гонконге доказали, что люди, регулярно принимавшие аспирин, на 47% реже страдали от рака печени и пищевода, а вероятность развития рака поджелудочной железы и желудка снижалась на 34% и 38%. По данным результатов исследования, снижалась вероятность развития злокачественных опухолей в прямой и толстой кишке и в многих других органах, в том числе в легких, в кроветворных органах и в простате,- сообщает РИА Новости.

Ученые подчеркнули, что, принимая аспирин, бороться с раком могут только те люди, у которых нет проблем с сердцем и сосудами.

Принимать аспирин можно только по назначению лечащего врача.

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